Son dakika spor haberi: Bir dönem Samsunspor'dan kovulan Vladimir Petkovic EURO 2020'de İsviçre ile Fransa'yı eledi!
EURO 2020'nin en flaş takımlarından birisi İsviçre oldu. Son 16 turunda Fransa'yı saf dışı bırakan İsviçre, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Takımın bu performansındaki en önemli pay sahiplerinden birisi de Vladimir Petkovic oldu. Bu başarı, 57 yaşındaki teknik adamın Samsunspor'dan kovulmasını akıllara getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020'nin en büyük heyecana sahne olan maçı Bükreş'te Fransa ile İsviçre arasında oynandı. Geriden gelerek 3-1'lik üstünlüğü yakalayan Fransa, son 9 dakikada kalesinde iki gol birden görüp maçın uzatmalara gitmesine engel olamadı.
SOMMER'İN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLDU
Arena Naționala'da normal süresi 3-3 sona eren, uzatmalar sonunda penaltılara gidilen mücadelede İsviçre kalecisi Sommer çok iyi bir performansa imza atarak takımına galibiyeti getirdi. Bundesliga'da Mönchengladbach forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi, normal süre ve uzatmalarda da kritik kurtarışlara imza atarak maçı bu noktaya kadar getiren isim oldu.
ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TURNUVA, ÜÇLÜ SAVUNMAYLA GELEN ZAFER
İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic ise kuşkusuz başarının en önemli aktörlerinden... 3-4-1-2 oyun sistemiyle takımını sahaya süren Petkovic, İsviçre'nin başında üçüncü büyük turnuvasına çıktı. Fransa zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Petkovic, Türkiye maçına göre oyunlarında değişikliklere gittiklerini ifade ederken 120 dakika büyük bir karakter ortaya koyan oyuncularıyla gurur duyduğunu, artık çeyrek finaldeki İspanya maçına odaklanmaları gerektiğine dikkat çekti.
O dönem Süper Lig'de yer alan Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırması sonrasında İsviçre'nin Young Boys takımının hocası Vladimir Petkovic ile el sıkışıyordu.
Samsunspor kariyeri henüz lig tamamlanmadan sona eren ve 23 0cak 2012'de karşılıklı sözleşmesi feshedilen Petkovic'in teknik adamlık serüveni farklı bir yöne evrildi. Kovulduktan sonra yeni sezon için Sion ile anlaşan teknik adam bu takımın başında hiçbir maça çıkmadan Lazio'nun başına geçen Boşnak çalıştırıcı, 2014 yılında Hittzfeld ile yolları ayrılan İsviçre'nin başına getirildi. Petkovic o tarihten bu yana milli takımın başında yer alıyor.
TÜRKİYE'DEKİ İLK RÖPORTAJI: SAMSUN BALKAN ŞEHRİNE BENZİYOR
Vladimir Petkovic, Samsunspor'a attığı imza sonrası verdiği demeçte şu ifadeleri kullanıyordu:
Bana Atatürk'ü anlattılar, Samsun şehrinin tarihi önemini. Samsun'u çok beğendim, güzel bir Balkan şehrine benziyor. Bana Samsunsporlular için üç şeyin çok önemli olduğunu söylediler. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek; İstanbul takımlarını yenmek ve Trabzonspor maçları. Fenerbahçe'yi Young Boys ile mağlup etmiştim. Umarım Samsunsporla da yaparım aynı şeyi.
BU ETABA NASIL GELDİLER?
Fransa, F Grubu'nda Almanya'yı mağlup etmiş, Macaristan ve Portekiz'le beraber kalarak gruptan lider olarak çıkmıştı.
İsviçre, Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda İtalya ve Galler'in ardından 4 puan toplamış, en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlama başarısı göstermişti.
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