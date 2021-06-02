Trabzonspor taraftarlarından Sörloth harekatı! 2 milyona yakın...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak istiyor. Bordo-mavililer transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katmış, Sörloth için ise deneyimli teknik adam "Beklemeye razıyım" şeklinde konuşmuştu. Bordo-mavili taraftarlar, Norveçli golcü için flaş bir harekat başlattı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor forması altında 2019-2020 sezonunda gol kralı olan ve Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Alexander Sörloth, 20 milyon Euro karşılığında (10 milyonu Crystal Palace'a verildi) Leipzig takımına gitmişti.

Alman ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşulan golcü oyuncu için Trabzonspor taraftarı sosyal medyada hareketre geçti ve Norveçli golcüyü Trabzonspor'a davet etti.

Sörloth'un Instagram hesabındaki son gönderisinde 2 milyona yakın yorum yaptı. Dünyaca ünlü 433 sayfası da Trabzonspor taraftarına destek vererek "Come to Trabzonspor" yorumu yaptı.

REKOR KIRMIŞTI

Norveçli golcü Alexander Sörloth Trabzonspor forması altında 2019-20 sezonunda 24 golle gol kralı olmuştu. Sörloth ayrıca Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamış, resmi maçlarda 33 golle yabancı oyuncular arasında rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, sezon sonunda da 20 milyon Euro bedelle Bundesliga ekibi Leipzig'e gitmişti.

Almanya'da istediği performansı sergileyemeyen Sörloth'un teknik adam değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşuluyor.

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