26 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transferleri Gervinho ve Bruno Peres imza attı!

Yeni transferler imzayı attı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

, yeni transferleri ve için imza töreni düzenledi. Bordo-mavililerde başkan da törene katılım sağladı ve açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Kulübü, yeni transferleri ve 'e imza töreni düzenledi. Bordo-mavililerde başkan da törene katılım sağladı. İşte o açıklamalar...

Ahmet Ağaoğlu: Gervinho ve Bruno transfer süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor tabii ki. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan kulübüne de çok teşekkür ediyoruz.

Parma kulübüyle iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Oyuncumuz 'yı onlara satmıştık. Bu süreç içinde Bruno Peres transferinde bize çok yardımcı olan eşine teşekkür ediyorum.

diğer liglere benzemiyor. Mücadelenin çok yüksek olduğu bir lig. Oyuncuların tatilden mücadeleye savaşa hazır şekilde gelmelerini istiyorum.

"GERVINHO VE PERES'E 5'ER BİN FORMA YAZDIM"

"Sıkıntılı bir finansal süreçten geçiyoruz. Ne bulursak satıyoruz. satıyoruz, sebze meyve satıyoruz, sezon açıldığında da forma satıyoruz."

"Gervinho ve Peres'e 5'er bin forma yazdım, fiyat konusunu aramızda hallederiz."

PERES: TAKIMIN SAVAŞÇISI OLACAĞIM

Bruno Peres: Başkanımıza, bize karşı gösterdiği güven için teşekkür ederim. Bu ailenin bir parçası olmak, benim için gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın farkındayım. Saha içinde ve saha dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağım.

İşte Trabzonspor'un Gervinho ve Bruno Peres açıklaması:

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