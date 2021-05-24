24 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev piyango! Allahyar için geliyorlar... (FB haberleri)
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Ukrayna Ligi ekiplerinden Zorya, Allahyar'ın performansından memnun kaldı. Zorya, Allahyar'ı transfer etmek için sarı lacivertli ekibin kapısını çalacak.
Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya takımına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh, takımında sezonun en iyi futbolcusu seçildi.
Takvim'de yer alan habere göre daha önce Ukrayna Ligi'nde defalarca ayın futbolcusu seçilen Allahyar için Zorya kulübünün satın alma opsiyonunu kısa bir süre içinde kullanması bekleniyor.
İranlı golcünün satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro. Bu rakam Fenerbahçe'nin FFP anlaşması kapsamıda oldukça rahatlamasını sağlayacak. Sarı-lacivertlilerin 1 yıl daha FFP anlaşması bulunuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig