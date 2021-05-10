10 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Konyaspor kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'in 41. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Konya maçı kamp kadrosu da açıklanırken kadroda 4 eksik bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 41. haftasında sezonu 4. bitirmeyi garantileyen deplasmanda İttifak Holding ile karşılaşacak.

Bu maç için Konya'ya giden bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Flavio ve Djaniny kafilede yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Konya maçı kamp kadrosu:

Süper Lig'de o maçın saati değişti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Konya mesaisini tamamladı! Trabzonspor Konya mesaisini tamamladı!
Uğurcan o takımın kıskacında! Transfer... Uğurcan o takımın kıskacında! Transfer...
Süper Lig'de o maçın saati değişti! Süper Lig'de o maçın saati değişti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör