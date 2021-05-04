04 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada yer alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, gelecek sezon için planlamalara devam ediyor. Özellikle forvet için yeni bir isim arayan bordo mavili ekip aradığı futbolcuyu İngiltere'de buldu. Trabzonspor, Chelsea'de forma giyen genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte o isim...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren , yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...

Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu , 'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...

İşte o yıldız ve Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...

Forvet arayışlarını sürdüren 'un gündemine 'nın 22 yaşındaki golcüsü geldi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...

, bu sezon kiralık oynadığı 'da 32 maçta 16 gol atan İngiliz forveti kiralık olarak düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...

basınında ise 'un 'ı istediği haberleri çıkmaya devam ediyor. (Fotomaç)

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