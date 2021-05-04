Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den genç golcü! Avcı'nın listesine girdi | Ts haberleri...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada yer alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, gelecek sezon için planlamalara devam ediyor. Özellikle forvet için yeni bir isim arayan bordo mavili ekip aradığı futbolcuyu İngiltere'de buldu. Trabzonspor, Chelsea'de forma giyen genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte o isim...

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

İşte o yıldız ve Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Chelsea'nın 22 yaşındaki golcüsü Ike Ugbo geldi.