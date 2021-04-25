25 Nisan 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

Spor Toto Süper Lig'de 37 hafta sonunda 63 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'da transfer listesi belli olmaya başladı. Bordo mavililerde tek hedef Euro 2020 başlamadan prensip anlaşmasına varılan oyuncularla sözleşme imzalamak. İşte Fırtına'nın listesinde yer alan isimler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'da gelecek sezonun kadrosu netleşiyor. Bordo mavililerin gelecek sezon için anlaştığı ilk isimler belli oldu.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

'da hedef başlamadan öncelikle prensip anlaşmasına varılan oyuncularla sözleşme imzalamak. Sonrasında ise yeni sezon kampına dış transferler tamamen bitirilmiş olarak başlamak.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

Ardından başta ve 'e gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmek.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

Yönetim, için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyecek.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

İŞTE O İSİMLER...

Karadeniz gazetesinin haberine göre, , 'dan ile prensipte anlaştı.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

SÖRLOTH'TAN TRANSFER ÖNERİSİ!

'un eski yıldızı Sörloth, bordo mavililere flaş bir isim önerdi.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

O yıldız, 'ın sağ beki .

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

Ancak sağ bek için 'dan 'nin beklenmesi kararı alındı.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

de listede yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

de takip listesinde yer alan oyunculardan biri.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

Temasların sürdüğü oyunculardan diğeri ise forvet hattı için Mısırlı Muhammed Sherif.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

'in 'da kiralık oynayan golcüsü Andraz Sporar da güçlü adaylardan biri.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

Ayrıca 'in iki başarılı ismi ile Başakşehir'den Edin Visca konusu da izleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fırtına'ya yeni transfer Sörtloth'tan! Takım arkadaşı...

Yönetimin hedefi ile Sporar ya da Visca ya da Efecan'dan üç tanesine sezon öncesi kampı başlamadan imza attırmak.

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