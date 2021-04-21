21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü!

Yıldız isim cezalı duruma düştü! Karagümrük maçında yok
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Trabzonspor maçının 60. dakikasında sarı kart gören , ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü. | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri

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