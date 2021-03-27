27 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yeşil Burun Adası milli takımı Trabzonspor'un forveti Djaniny'nin kadrodan çıkarıldığını açıkladı

Djaniny için milli takımdan açıklama geldi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldız forveti için takımına davet edilmişti. Golcü forvet için ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımdan kişisel nedenlerinden dolayı muaf tutulduğu ifade edildi. ( haberleri)

için takımına davet edilen kadrodan çıkarıldı.

Ülkesinin ile oynadığı 3-1 sona eren karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Djaniny için federasyondan açıklama geldi.

Açıklamada "Oyuncumuz Djaniny, Kişisel nedenlerden ötürü, seçim aşamasından muaf tutuldu." İfadelerine yer verildi.

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