22 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a 2 oyuncudan müjdeli haber!

Trabzonspor'a 2 müjdeli haber!
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'da geçtiğimiz hafta 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalanmış ve bu oyuncular mücadelesinde forma giyememişti. Bordo-mavililerde 2 ismin Covid-19 testi negatif çıktı ve takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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