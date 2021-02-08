Son dakika: Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde iki takımın 11'leri belli oldu. İşte iki takımın kadrosu, maç saati ve tüm detaylar....

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Tetteh, Ahmed, Semih, Issam, Zeki, Adem

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

KİRALIKLAR BOŞ GEÇMEDİ

Ara transfer döneminde Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı Ümraniyespor'a, Koray Kılınç'ı da İstanbulspor'a kiralamıştı. Ahmet 2 maçta 2 gol kaydetti. Koray da Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Boğalarda ilk defa ağları sarstı. Abdullah Avcı kiradaki gençlerin durumunu yakından takip ediyor.

GÖZLER NWAKAEME'DE

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor deplasmanındaki en büyük kozu Anthony Nwakaeme olacak. Bordomavili takımın yıldızı, Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını seviyor. 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılara karşı 5 defa forma giydi. Bu mücadelelerde 3 defa ağları havalandırmayı başardı. 1 de asisti bulunuyor. Nwakaeme bugün de Abdullah Avcı'nın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Hem Djaniny'yi beslemeye çalışacak hem de sol kanattan meşhur çalımlarıyla içeri girerek kendisi gol arayacak.

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