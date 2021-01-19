19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi

Fırtına'da şok sakatlık! Sahayı sedyeyle terk etti
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

Trabzonsporlu futbolcu , sakatlığı nedeniyle mücadelenin 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerini 'ya bıraktı.

'in 20. haftasında İttifak Holding 'u konuk eden 'a kötü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu , yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini 'ya bıraktı.

'in müdahalesiyle yerde kalan Abdülkadir, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

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