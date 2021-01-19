Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle mücadelenin 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerini Flavio'ya bıraktı.

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Flavio'ya bıraktı.

Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalan Abdülkadir, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

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