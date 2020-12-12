Kayserispor-Trabzonspor MAÇI CANLI
Süper Lig'in 12. haftasında Kayserspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinden 1 puanla ayrılan Trabzonspor mutlak 3 puan isterken, Göztepe karşısından 1 puanla ayrılan Kayserispor'da karşılaşmadan puanla ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz haftayı 1 puanla kapatan iki ekipte mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - TRAZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Kayserispor - Trazonspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR - TRAZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
KAYSERİSPOR: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, M. Lopes, Aziz Behic, M. Fernandes, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban
MAÇ ÖNÜ NOTLAR!
KAYSERİSPOR'DA CORONA VİRÜSÜ ŞOKU!
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü vakası var. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec'in virüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son corona virüsü testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı. Corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşılmazken yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan corona virüsü(Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi.
DJANINY VE PLAZA KADRODA YOK
Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor.
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