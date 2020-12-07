07 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Sivasspor | CANLI

Trabzonspor - Sivasspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

'in 11. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor... Bordo mavililer, evinde alacağı 3 puanla üst sıralara yaklaşmak isterken, Yiğido, deplasmanda alacağı puan veya puanlarla rahat bir nefes almak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma 'nde oynanıyor. Kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare..

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat 19:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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