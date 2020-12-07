Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor... Bordo mavililer, evinde alacağı 3 puanla üst sıralara yaklaşmak isterken, Yiğido, deplasmanda alacağı puan veya puanlarla rahat bir nefes almak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.

SİVASSPOR: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare..

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı saat 19:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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