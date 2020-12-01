01 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Plaza’ya talip var

Plaza’ya talip var
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Efsane Ronaldo'nun keşfi olan Stiven Plaza, Trabzonspor'da aradığını bulamamıştı.

Efsane Ronaldo'nun keşfi olan Stiven Plaza, Trabzonspor'da aradığını bulamamıştı. Sadece mücadelesinde 4 dakika şans alan Ekvadorlu forveti 'dan iki takım istiyor. 21 yaşındaki oyuncunun menajeri, Plaza'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydetti.
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