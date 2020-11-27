Son dakika: Ankaragücü - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! | Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Bordo mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı bu maç ile ikinci resmi maçına çıkacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Ankaragücü - Trabzonspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair tüm bilgiler haberimizde...

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı MKE Ankaragücü -Trabzonspor maçıyla başlıyor. Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 27 Kasım Cuma günü saat 19:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

MAÇTAN NOTLAR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

DİĞER