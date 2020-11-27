27 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI

Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 10. haftasında , deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bordo mavililerin yeni teknik direktörü bu maç ile ikinci resmi maçına çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

'de 10. hafta heyecanı - maçıyla başladı. Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat 19:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

MAÇTAN NOTLAR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

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