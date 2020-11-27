Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bordo mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı bu maç ile ikinci resmi maçına çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı MKE Ankaragücü -Trabzonspor maçıyla başladı. Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat 19:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.
MAÇTAN NOTLAR
MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.
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