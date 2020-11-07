07 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı!

Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

Alınan kötü sonuçlar sonrası İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayıran , teknik direktörlük koltuğu için ile anlaşmaya vardı. Avcı, bordo-mavili kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

ile arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Her konuda anlaşmaya varılan deneyimli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.

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