Son dakika: Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı!

Alınan kötü sonuçlar sonrası İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Avcı, bordo-mavili kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Her konuda anlaşmaya varılan deneyimli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.

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