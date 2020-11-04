Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması!

Son dakika haberi... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, "Abdullah Avcı ile yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Tamer Tuna ile hiç görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.

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