04 Kasım 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması!

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı açıklaması!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Son dakika haberi... Başkanı , teknik direktörlük görevi için ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Spor'a konuşan başkan , " ile yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı. ile hiç görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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