10 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

B.B. Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

B.B. Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI İZLE
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

, Süper Lig'e verilen milli arada Büyükşehir Belediye ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Mücadele, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

, A Milli Takım'ın maçları nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili kulüp, Süper Lig ekiplerinden BB ile hazırlık maçında karşı karşıya...

GOL | ERZRUMSPOR 1-0 TRABZONSPOR

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR CANLI YAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER:

B.B. Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan, Teıkeu, Osman, Donald, Ömer, Hamroun, Sissoko, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan flaş tepki! Trabzonspor'dan flaş tepki!
BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da! BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da!
Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra... Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör