BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanan hazırlık maçını ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Milli ara nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip adına golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 34. dakikada Gomes attı.
Bordo-mavililerin tek golü ise 54. dakikada Bilal Başacıkoğlu'ndan geldi.
İLK 11'LER:
B.B. Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan, Teıkeu, Osman, Donald, Ömer, Hamroun, Sissoko, Gomes
Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe
GOLLERİ İZLEYİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama