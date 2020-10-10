10 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Fırtına'dan tatsız prova
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

Büyükşehir Belediye ile arasında oynanan hazırlık maçını ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Milli ara nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Büyükşehir Belediye ve hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip adına golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 34. dakikada Gomes attı.

Bordo-mavililerin tek golü ise 54. dakikada Bilal Başacıkoğlu'ndan geldi.

İLK 11'LER:

B.B. Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan, Teıkeu, Osman, Donald, Ömer, Hamroun, Sissoko, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

GOLLERİ İZLEYİN

GOL | BB Erzurumspor 1-0 Trabzonspor
GOL | BB Erzurumspor 2-0 Trabzonspor
GOL | BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan flaş tepki! Trabzonspor'dan flaş tepki!
BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da! BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da!
Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra... Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör