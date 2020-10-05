05 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

'da genç file bekçisi  ameliyat oldu. Sol kasık tendonu kopan 19 yaşındaki oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı..

ekiplerinden 'da 19 yaşındaki file bekçisi ameliyat oldu.


Bordo-mavili takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz , genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuzun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Op. Dr. Hakan Çelik, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen futbolcumuz Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz yarın taburcu edilerek tedavi sürecine girecektir" dedi.

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