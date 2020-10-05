Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'da genç file bekçisi Muhammet Taha Tepe ameliyat oldu. Sol kasık tendonu kopan 19 yaşındaki oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı..

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da 19 yaşındaki file bekçisi Muhammet Taha Tepe ameliyat oldu.





Bordo-mavili takımdan yapılan açıklama şu şekilde:



Kulüp Doktorumuz Hakan Çelik, genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuzun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Op. Dr. Hakan Çelik, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen futbolcumuz Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz yarın taburcu edilerek tedavi sürecine girecektir" dedi.

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