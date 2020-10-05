Son dakika: Trabzonspor Vitor Hugo'yu transfer ettiğini KAP'a bildirdi! İşte maliyeti
Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Palmeiras'tan Vitor Hugo'yu kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı stoper için 3.2 milyon Euro ödeyecek. Fırtına, ayrıca oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, maaşını da duyurdu. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Palmeiras ile Vitor Hugo transferi için görüşmelere başladığını açıklayan Trabzonspor, Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelini de açıkladı. Fırtına, 29 yaşındaki defans oyuncusu için 3.2 milyon Euro ödeyecek.
İşte bordo-mavililerin KAP'a yaptığı o açıklamalar:
"Brezilya'nın Palmeiras Kulübünün profesyonel futbolcusu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Palmeiras'a 4 eşit taksit halinde toplam 3.2 milyon Euro ödeyecek. İşte o açıklama:
"Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.
-30.10.2020 800.000.-EUR
-30.10.2021 800.000.-EUR
-30.10.2022 800.000.-EUR
-30.10.2023 800.000.-EUR
Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i,ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Trabzonspor, 4 yıl sözleşme imzaladığı Vitor Hugo'ya 1 milyon 350 bin Euro net maaş ödeyecek:
"Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,
2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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