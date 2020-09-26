26 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor Vitor Hugo transferinden vazgeçti

Fırtına yıldız ismin transferinden vazgeçti! İşte sebebi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

Başkanı , ekonomik sebeplerden dolayı 'nun transferinden vazgeçtiklerini açıkladı. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Başkanı , ekonomik sebeplerden dolayı 'nun transferinden vazgeçtiklerini açıkladı. Ağaoğlu, "Vitor Hugo'nun bize olan maliyeti 15 milyon euro. Bu olmayacak" dedi.

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