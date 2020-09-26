Son dakika: Trabzonspor Vitor Hugo transferinden vazgeçti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ekonomik sebeplerden dolayı Vitor Hugo'nun transferinden vazgeçtiklerini açıkladı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ekonomik sebeplerden dolayı Vitor Hugo'nun transferinden vazgeçtiklerini açıkladı. Ağaoğlu, "Vitor Hugo'nun bize olan maliyeti 15 milyon euro. Bu transfer olmayacak" dedi.

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