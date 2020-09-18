18 Eylül 2020, Cuma

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Son dakika: Trabzonspor'un Denizlispor maçı kadrosu açıklandı

Fırtına'nın Denizli kafilesi açıklandı! Afobe ve Baker...
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Son dakika haberi... 'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk olacak 'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavili takımın yeni transferleri Benik Afobe ve da kafilede yer aldı.

2020 – 2021 sezonunun 2. haftasında 'un Denizlispor maçı deplasman kafilesi belli oldu

Buna göre kafile şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

SERKAN ASAN

ATAKAN GÜNDÜZ

EDGAR IE

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

ABDURRAHİM DURSUN

FARUK CAN GENÇ

LEWIS BAKER

ABDULKADİR PARMAK

GUILHERME

AHMET CANBAZ

KEREM BAYKUŞ

ABDÜLKADİR ÖMÜR

SALİH KAVRAZLI

SAFA KINALI

ANTHONY NWAKAEME

STIVEN PLAZA

BENIK AFOBE

ANIL BAŞARAN

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