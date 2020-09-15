15 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe Türkiye'ye geldi

Fırtına'nın yeni transferi Türkiye'ye geldi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Son dakika haberi... 'un kiralık transferi için ile anlaşmaya vardığı , 'ye geldi.

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