13 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Camara gelmiyor

Camara gelmiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

ile adı anılan Mahdi Camara, Saint- Ettien'den ayrılmayacağını açıkladı.

ile adı anılan Mahdi Camara, Saint- Ettien'den ayrılmayacağını açıkladı. Söylentilere yanıt veren Fransız orta saha, "Burada çok iyiyim ve mutluyum. Bu sezon takımla olacağım" dedi. 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta 2 gol kaydetmişti.
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