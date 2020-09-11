11 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan hedef Cardoso

Trabzonspor'dan hedef Cardoso
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki stoper Fabio Cardoso’yu kadrosuna katmak için girişimlere başlıyor

Stoper takviyesi için uzun zamandır görüşmeler yapan , Portekiz kulübü Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fabio Cardoso'nun peşinde. Savunmanın solunda da görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak olan Karadeniz devi, B planı olarak da bonservisini almaya çalışacak. Bordo-mavililerin geçen sezondan bu yana takip ettiği tecrübeli futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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DA COSTA VEDALAŞTI

Sözleşmesi feshedilen Manuel Da Costa, dün antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 34 yaşındaki Faslı stoperin Süper Lig ekiplerinden Malatyaspor ile transfer görüşmesi yaptığı biliniyor.

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