04 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI

Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden ile , hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 'Karadeniz Derbisi'ne dair tüm detaylar ve maçın canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...

Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve transferde hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geliyor. Flavio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza gibi isimleri kadrosuna katan , Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Kemal Rüzgar, Fabricio Baiano, Loic Remy, Atakan Akkaynak, Konrad Michalak ve Akhmat Grozny gibi isimleri kadrosuna katan 'a konuk oluyor.

Canlı yayını izlemek için:

ASpor CANLI YAYIN

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, A. Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

GOLLERİ İZLEYİN

GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Trabzonspor

GOL | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

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