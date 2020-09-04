Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI
Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 'Karadeniz Derbisi'ne dair tüm detaylar ve maçın canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...
Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve transferde hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geliyor. Flavio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Kemal Rüzgar, Fabricio Baiano, Loic Remy, Atakan Akkaynak, Konrad Michalak ve Akhmat Grozny gibi isimleri kadrosuna katan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.
Canlı yayını izlemek için:
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, A. Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.
GOLLERİ İZLEYİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama