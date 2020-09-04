Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 'Karadeniz Derbisi'ne dair tüm detaylar ve maçın canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...

Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ve transferde hareketli dönem geçiren iki takım karşı karşıya geliyor. Flavio, Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Kemal Rüzgar, Fabricio Baiano, Loic Remy, Atakan Akkaynak, Konrad Michalak ve Akhmat Grozny gibi isimleri kadrosuna katan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Canlı yayını izlemek için:

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, A. Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

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