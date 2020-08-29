29 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Samsunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ilk hazırlık maçına çıkıyor. ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Maç öncesi en merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıkıyor. ile karşılaşacak olan 'da yeni transferlerin de kadroda yer alması bekleniyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Trabzonspor maçı 29 Ağustos günü saat 18:00'de Aspor'da canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR MAÇA HAZIR!

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor, ekibi Trabzonspor ile yapacağı öncesi son antrenmanını yaptı.
Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam takımın hazırlık durumunu gözlemledi. Lig öncesi yapılacak bir prova niteliği taşıyan Trabzonspor maçını oldukça önemseyen ekip, ligdeki rakiplerine gözdağı vermek adına galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri de yer aldı.
Karadeniz derbisi tadında geçecek.

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna yeni katılan Steven Plaza, Anders Trondsen, Marlon ve Flavio'nun Samsunspor maçında süre alması bekleniyor. Futbolseverler yeni transferlerin göstereceği performansı merak ediyor.

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