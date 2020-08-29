Samsunspor - Trabzonspor | CANLI

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıktı. Samsunspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan hazırlık maçını A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçına çıktı. Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'da yeni transfer Flavio da ilk 11'de yer aldı.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Trabzonspor maçı 29 Ağustos günü saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

11'LER

SAMSUNSPOR: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan



TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna yeni katılan Steven Plaza, Anders Trondsen ve Marlon'un da Samsunspor maçında süre alması bekleniyor. Futbolseverler yeni transferlerin göstereceği performansı merak ediyor.

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