Samsunspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıktı. Bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Samsun temsilcisi karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıktı.

Trabzonspor, Samsunspor ile oynadığı zorlu maçta sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililerin golü Edgar Ie'den gelirken kırmızı-beyazlı ekibin golleri 54. dakikada Enes İslam İlkin ve 54. dakikada İlyas Kubilay Yavuz'dan (p) geldi.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Marlon, Trondsen, Flavio ve Stiven Plaza da Samsunspor ile oynanan karşılaşmada görev aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

İLK 11'LER

SAMSUNSPOR: Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan



TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

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