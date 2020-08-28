28 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Moussa Sow Ümraniyespor’da

Moussa Sow Ümraniyespor’da
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Yaklaşık 1 yıldır futbol sahalarından uzak olan 34 yaşındaki Senegalli forvet , 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile anlaşma sağladı.

1. Lig takımlarından Ümraniyespor, transferini Twitter'da yayınladığı video ile duyurdu. Son olarak Gaziantep FK forması giyen Senegalli golcü, 2019 Ekim ayından beri kulüpsüz durumdaydı. Daha önce yaptığı açıklamada futbol kariyerine 1 yıl daha devam ettikten sonra nokta koymak istediğini açıklayan Sow, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de Ümraniyespor forması giyecek.

Fransa'da Rennes ve Sedan takımlarında forma giydikten sonra Lille'de kendini gösteren tecrübeli golcü, 2012 yılında sarı lacivertli kulübe transfer edildi.

2015 yılında sarı lacivertli kulüpten gözyaşları içinde ayrılan ve Al-Ahli takımına 16 milyon euro'ya satılan Sow, 2016'da kiralık olarak Fenerbahçe'ye geri döndü. Daha sonra Shabab Dubai, Bursaspor takımlarında mücadele eden Sow, son olarak Gaziantep FK'da mücadele etti.

Lille takımının Ligue 1'de şampiyon olduğu 2010-11 sezonunda attığı 25 golle gol kralı olan Sow, Fenerbahçe ile 1 , 2 ve 1 şampiyonlukları yaşadı.

Deneyimli futbolcu 2018 yılında ise milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.

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