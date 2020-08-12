Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak yorumu! "Madem paran yok..."

TFF'nin harcama limitlerini açıklamasıyla birçok kulüp transferde hızlı günler geçiriyor. Transfere en hızlı giriş yapan kulüp ise Fenerbahçe oldu. Ahmet Ağaoğlu, Novak transferi üzerinden yorumda bulundu.

Kulüpler Birliği geçtiğimiz gün uzun süreli yapılan toplantının ardından bugün yeniden toplanacak. Pazartesi günkü zirvenin yankıları hala sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın" önerisine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi destek verirken Galatasaray ve Trabzonspor bu talebe tepki gösterdi. Özellikle Mustafa Cengiz dün basın toplantısında bu konu üzerinden sıkı eleştirilerde bulundu Ahmet Ağaoğlu ise tepkisini "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık. Siz de yapsaydınız" sözleriyle dile getirdi.

FENERBAHÇE'DEN 4 TRANSFER!

Sarı lacivertliler harcama limitlerine adeta nazire yaparcasına "Sevgi Limit Tanımaz, Biz Fenerbahçeyiz" sloganıyla art arda Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ve Filip Novak'ı duyurdu. Hürriyet'in haberine göre, bu transfer sonrası Ahmet Ağaoğlu Riva'da yapılan kritik toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u "Novak bizde 700 bin Euro'ya oynuyordu. 900 bin Euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsunuz" sözleriyle hedef aldığı öğrenildi.

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