12 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak yorumu! "Madem paran yok..."

Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak yorumu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

TFF'nin harcama limitlerini açıklamasıyla birçok kulüp transferde hızlı günler geçiriyor. Transfere en hızlı giriş yapan kulüp ise oldu. , transferi üzerinden yorumda bulundu.

Kulüpler Birliği geçtiğimiz gün uzun süreli yapılan toplantının ardından bugün yeniden toplanacak. Pazartesi günkü zirvenin yankıları hala sürüyor. Başkanı 'un "Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın" önerisine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi destek verirken ve bu talebe tepki gösterdi. Özellikle dün basın toplantısında bu konu üzerinden sıkı eleştirilerde bulundu ise tepkisini "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık. Siz de yapsaydınız" sözleriyle dile getirdi.

FENERBAHÇE'DEN 4 TRANSFER!

Sarı lacivertliler harcama limitlerine adeta nazire yaparcasına "Sevgi Limit Tanımaz, Biz Fenerbahçeyiz" sloganıyla art arda Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ve Filip 'ı duyurdu. Hürriyet'in haberine göre, bu transfer sonrası Ahmet Ağaoğlu Riva'da yapılan kritik toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u "Novak bizde 700 bin Euro'ya oynuyordu. 900 bin Euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsunuz" sözleriyle hedef aldığı öğrenildi.

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