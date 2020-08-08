08 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Anders Trondsen ve Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Fırtına iki oyuncuyu KAP'tı!
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

, Rosenborg'ta forma giyen ve kariyerini Real Valladolid'de sürdüren Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

, Rosenborg'ta forma giyen ve kariyerini Real Valladolid'de sürdüren Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fırtına'nın Trondsen için KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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Plaza da KAP'a bildirildi:

"İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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