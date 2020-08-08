Trabzonspor Anders Trondsen ve Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Rosenborg'ta forma giyen Anders Trondsen ve kariyerini Real Valladolid'de sürdüren Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Rosenborg'ta forma giyen Anders Trondsen ve kariyerini Real Valladolid'de sürdüren Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fırtına'nın Trondsen için KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Plaza da KAP'a bildirildi:

"İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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