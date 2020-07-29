29 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

Ziraat Türkiye Kupası finalinde zorlu karşılaşma futbolseverleri bekliyor. ile Aytemiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi futbolseverler maç ile ilgili araştırmalar yapıyor. Maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Final maçında gözler iki yıldız forvet Sörloth ile Cisse'nin üzerinde olacak. Peki, Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2019-2020 sezonuna damga vuran ile Aytemiz Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde kozlarını paylaşacak. Mücadele İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Dev maçı hakem yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. VAR ise Fırat Aydınus, AVAR'da da Emre Malok görev yapacak.

GÖZLER SÖRLOTH VE CISSE'DE

Süper Lig'de bu sezon gol kralı olan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu ve ikinci sırada olan Alanyaspor'un golcüsü , Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının en önemli silahı olacak. 58. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer söz konusu maçta 10 yıllık kupa hasretine son vermek isterken, Alanyaspor ise ilk kez kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Ligin en golcü isimleri ise bu maçta takımları adına ter dökecek. Bir tarafta Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth, diğer tarafta ise Sörloth'un en yakın takipçisi Papiss Cisse takımlarının en büyük kozları olacak.

SÖRLOTH ALANYASPOR KALESİNİ SARSMAK İSTİYOR

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan maçlarda bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth gol atma başarası gösteremedi. Norveçli oyuncu Süper Lig'de gol atamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'un kalesini bu kez Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynanacak olan final maçında sarsmak için mücadele edecek.

CISSE TRABZONSPOR'A 3 GOL ATTI

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ise Trabzonspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol atma başarası gösterdi. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Alanya'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR İLE AYTEMİZ ALANYASPOR'UN KUPA YOLCULUĞU

TRABZONSPOR

5. TUR
Altay-Trabzonspor 1-2
Trabzonspor-Altay 4-1

SON 16 TURU
Trabzonspor-Denizlispor 2-0
Denizlispor-Trabzonpor 2-0 (2-4 pen)

ÇEYREK FİNAL
Trabzonspor-BB Erzurum 5-0
BB Erzurum-Trabzonspor 1-4

YARI FİNAL
Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1
Fenerbahçe-Trabzonspor 1-3

ALANYASPOR

4. TUR
Alanyaspor-İnegölspor 3-0

5. TUR
Alanyaspor-Adanaspor 5-1
Adanaspor-Alanyaspor 1-7

SON 16 TURU
Alanyaspor-Kasımpaşa 3-1
Kasımpaşa-Alanyaspor 3-2

ÇEYREK FİNAL
Alanyaspor-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Alanyaspor 3-1

YARI FİNAL
Antalyaspor-Alanyaspor 0-1
Alanyaspor-Antalyaspor 4-0

TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı 21:30'da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın anlatımını Ender Bilgin ile Cüneyt Şen üstlenecek.

TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Fırtına kupa aşkına! İki taraf da hırslı haberin devamı

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