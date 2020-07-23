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TRABZONSPOR

Kanga geliyor

Kanga geliyor
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Başkan Ağaoğlu’nun “4 oyuncuyla ön protokol yaptık” dediği isimlerden biri Guelor Kanga. 29 yaşındaki Gabonlu orta saha artık bordo-mavili formayı terletecek.

Yeni kadro planlamasını çok önceden yapmaya başlayan ve transferde düğmeye basan , yeni sezona en hazır takım olarak girmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında sinyali vermiş, "4 oyuncuyla prensipte anlaştık" demişti. Bu isimlerden biri belli oldu. Öncelikli takviye yapılacak olan bölge orta saha. Anlaşılan oyuncu da taraftarlar için tanıdık bir isim: Guelor Kanga. Sezon başında ile oynanan Avrupa Ligi ön elemesinde müthiş bir performans gösteren Kanga, iki maçta bir gol, iki asistlik skor katkısı sağlamıştı. O günden beri Trabzonsporlular'ın transferini çok istediği Gabonlu orta saha ile ön protokol yapıldı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız, merkezde 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyiyor. Kanga, pek çok teklif olmasına rağmen aylar önce Trabzonspor'a verdiği sözü tuttu. İş artık resmi imzaya kaldı.

GÖZÜ İNGİLTERE'DE
Ön libero için çok ciddi bir çalışma yürüten bordo-mavililer, 'in ayrılığı ve Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle takımın merkezi için titiz hareket ediyor. Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları İngiltere'den kadrosuna katan Trabzonspor, yeni transfer sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek.

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