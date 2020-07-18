18 Temmuz 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor

UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

Canlı yayın konuğu olan Başkanı , son gelişmelere ve CAS'a dair soruları cevapladı. Bordo-mavililerin başkanı, "UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Başkanı , Spor canlı yayınına konuk oldu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Biz UEFA ile 2016, 2017 ve 2018 kapsayan bir mutabakat yapmıştık. Orada fazla verilen açıktan dolayı ceza aldık. 5 milyon Euro yerine 55 milyon Euro açık vardı. Biz eksi 50 milyon Euro ile geldik."

"Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor."

CAS Trabzonspor kararını 2 hafta sonra açıklayacak

"Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık."

"UEFA'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık. Mayıs ayında 22 milyon Euro sermaye artışına gittik. 12 milyon Euro açığımız olduğu gerekçesiyle men edildik."

"UEFA PANİK YAŞIYOR"

"Mahkemede 'Sporun ruhu ceza mı, ödül mü?' diye sordum. UEFA, kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor. Ben UEFA'ya şişirilmiş bir bilanço sunmadım. UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sundum. Tüm futbol kulüplerini kapsayan bir vergi affından faydalandık."

"CAS'tan da aleyhimize bir şey çıkarsa İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidebiliriz."

"Mali, idari ve sportif disiplini bozulmuş bir takım devraldık. Sportif başarının yalnız parayla gelmeyeceğini anlatmaya çalıştık."

"TESCİL TALEBİMİZ OLMADI"

"Ligin tescil edilmesine yönelik bir talebimiz olmadı. Oyuncularımız saha içinde birtakım talihsizlikler yaşadı."

"BİZ BU OYUNCULARLA BU NOKTAYA GELDİK"

"Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcuların piyasa değerleri ortada. Ömür'ün, Parmak'ın, Türkmen'in, Çakır'ın. Kulübü o noktadan bu noktaya getirdik. Biz bu oyuncularla buraya geldik"

"HİÇ BEKLEMESİNLER"

"Başkan istifa edecek diyorlar, hiç beklemesinler. Sakın ha! Aralık 2021 yılına kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur. Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez. Şu anda takımın patronu Hüseyin Çimşir."

Fırtına'dan Robertone bombası! haberin devamı

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