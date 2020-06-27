27 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da Caleb Ekuban sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

Trabzonspor'da şok sakatlık! Yıldız isim...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Son dakika haberine göre; 'da , MKE Ankaragücü maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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