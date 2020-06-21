Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır
Trabzonspor Divan Kurulu bugün biraraya geldi. Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında geçen tartışmaya dair, "Bir yerde olay varsa orada Emre Belözoğlu vardır" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Divan Kurulu'nda konuşan Ali Sürmen, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçeli Emre Belözoğlu hakkında sert sözler kullandı.
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nu Trabzonspor maçında yaptığı hareketlerden dolayı eleştiren Sürmen, "Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır. Fenerbahçe'ye dahi yakışmayan bu futbolcu, Serdar Aziz ile tekmeletemediği, ayağını kıramadığı Sörloth'u kendisi attırmaya uğraştı ama Sörloth Türkiye'ye sembol olacak 'sus' işaretiyle onu attırdı. 4. hakem kim, yine Öğretmenoğlu. Bunlar tesadüf mü? Bu nasıl oluyor? Hep bize mi rastlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.
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