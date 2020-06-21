21 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır

Emre için flaş sözler! Bir yerde bir olay varsa...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

bugün biraraya geldi. Divan Kurulu Başkanı , yarı final rövanş karşılaşmasında Sörloth ile arasında geçen tartışmaya dair, "Bir yerde olay varsa orada Emre Belözoğlu vardır" ifadelerini kullandı.

'nda konuşan , yarı final rövanş maçında Fenerbahçeli hakkında sert sözler kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nu Trabzonspor maçında yaptığı hareketlerden dolayı eleştiren Sürmen, "Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır. 'ye dahi yakışmayan bu futbolcu, ile tekmeletemediği, ayağını kıramadığı Sörloth'u kendisi attırmaya uğraştı ama Sörloth Türkiye'ye sembol olacak 'sus' işaretiyle onu attırdı. 4. hakem kim, yine Öğretmenoğlu. Bunlar tesadüf mü? Bu nasıl oluyor? Hep bize mi rastlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

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