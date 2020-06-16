Son dakika: Trabzonspor CAS'a resmen başvurdu!

Trabzonspor'da son dakika... Bordo-mavili kulüp, UEFA'nın verdiği 1 yıl men kararına ilişkin itirazda bulunulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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