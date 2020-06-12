Ahmet Ağaoğlu'dan flaş F.Bahçe yorumu
Süper Lig lideri Trabzonspor, 27. hafta mücadelesinde konuk olduğu Göztepe'yi 3-1'lik skorla devirip, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.
Ağaoğlu, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından stattan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcular, yöneticiler ve futbolseverlerin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
Üç aylık bir sürede maç yapmadıklarını anımsatan Ağaoğlu, "Herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Nasıl bir tablo ile karşılaşacağız? Oyuncuların performansı nasıl olacak? Allah korusun tabii ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın bu süreç içinde bu maçtaki mücadele seviyesine bakıldığında Almanya'daki lige bakıldığında falan laylaylom oynamıyoruz. Sertliğe dayalı bir maç oldu." diye konuştu.
Maçta yaklaşık 60 dakika 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan Ağaoğlu, yayıncı kuruluşun Trabzonspor'un maçını 2. kanaldan vermesine sitem edip, bununla ilgili bir açıklama beklediklerini aktardı.
Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleriyle ilgili de konuşarak, şunları kaydetti:
"CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı. Konuşmak doğru değildir ama biz sustukça çok farklı senaryoları, hikayeleri anlatan insanlar gün geçtikçe artıyor. Süreç başladıktan sonra çok kısa süre içinde neyin ne olduğu belli olacak. Bu konu çarşamba akşamı saat 17.00'de UEFA açıkladı. Perşembe sabah 01.00 sıralarında bizim gündemimizden düştü. Gerçekten rahatız çünkü elimiz çok güçlü."
Ağaoğlu, kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatarak, zor bir maç olacağını ancak 2 kupayı da alma hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi.
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