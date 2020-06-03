03 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan UEFA açıklaması

Trabzonspor'dan UEFA açıklaması
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 Giriş Tarihi: 03.06.2020

'nın 'u Avrupa kupalarından 1 yıl men etmesinden sonra, bordo mavili ekipten ilk açıklama geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "'nın kararına saygı duymakla birlikte, yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde 'deki 'na itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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