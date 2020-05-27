27 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor corona virüsü testlerini duyurdu!

Trabzonspor test sonuçlarını duyurdu!
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

ekiplerinden , resmi internet sitesinden beşinci kez yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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