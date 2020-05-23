Trabzonspor'dan Serdar Gürler atağı
Trabzonspor, Göztepe’de kiralık oynayan 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir harekat başlattı. Bordo-mavililer, Huesca’dan fiyat istedi.
Fırtına gelecekte yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasına karşılık gardını aldı, yerli yıldızlara yöneldi. Bordo-mavili ekibin gündemindeki isim Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler. Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in "Mutlaka alalım" dediği 28 yaşındaki hücum oyuncusu için yönetim de ikinci kez hareket geçti. Karadeniz temsilcisi, Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran Huesca ile temas kurdu.
Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamak istediği Serdar Gürler de kariyerini Türkiye'de devam ettirmeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncu bu konuda Huesca yönetiminden makul bir fiyat belirlemelerini talep ediyor. Trabzonspor'un İspanyol temsilcisine maksimum 400 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Serdar Gürler bu sezon Göztepe formasıyla fırtına gibi esiyor. Ligde 22 maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı.
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