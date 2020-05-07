07 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan test sonuçları belli oldu

Trabzonspor'dan test sonuçları belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

Son dakika corona virüsü haberleri...  Kulübü, futbolcu ve teknik heyete yapılan corona virüsü testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını belirterek, yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlanacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

A takımımız yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncularımız haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacaktır.

Ayrıca 15 gün içerisinde takımımızın bir hazırlık maçı oynaması planlanmaktadır. Takım bulunamaması halinde hazırlık maçı U19 takımımızla gerçekleştirilecektir."

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