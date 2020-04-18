Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam
Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Anthony Nwakaeme'ye talip var. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak için 8 milyon Euro önerdiği iddia edildi.
Trabzonspor'un 2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Nwakaeme, bordo-mavili takımda görev aldığı süre içerisinde takımın en öneml hücum opsiyonlarında biri haline geldi. Fanatik'in haberine göre, gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Nijeryalı futbolcuya Al Hilal'ın talip olduğu ve Suudi Arabistan ekibinin Nwakaeme için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
12-13 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Yönetimin, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce "Çin'den 6 milyon Euro teklif ettiler dediği Nijeryalı yıldızdan beklediği bonservis bedeli ise en az 12-13 milyon Euro.
HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN VAZGEÇİLMEZİ
Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de vazgeçilmezi. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda toplam 24 gol, 20 asistlik müthiş bir performans gösterdi.
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