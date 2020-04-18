18 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam

Nwakaeme'ye dev teklif! İşte önerilen rakam
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan 'ye talip var. ekibi Al Hilal'in Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak için 8 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

'un 2018 yılında ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro karşılığında ettiği , bordo-mavili takımda görev aldığı süre içerisinde takımın en öneml hücum opsiyonlarında biri haline geldi. Fanatik'in haberine göre, gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Nijeryalı futbolcuya Al Hilal'ın talip olduğu ve ekibinin Nwakaeme için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

12-13 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Yönetimin, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce "'den 6 milyon Euro teklif ettiler dediği Nijeryalı yıldızdan beklediği bonservis bedeli ise en az 12-13 milyon Euro.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN VAZGEÇİLMEZİ

Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de vazgeçilmezi. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda toplam 24 gol, 20 asistlik müthiş bir performans gösterdi.

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