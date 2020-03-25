25 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dab transfer harekatı! Achraf Bencharki'yi takibe aldı...

Transfer harekatı! Trabzonspor'a Faslı yıldız...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Transferde son dakika gelişmesi... Sport.le360'ın aktardığı habere göre , Mısır'ın Zamalek takımında oynayayan Achraf Bencharki'ye talip oldu. 2022 tarihine dek kulübüyle sözleşmesi bulunan Fas'lı yıldızın, geleceğine yönelik son tercihini yaptığı duyuruldu! İşte o haber ve yaşananlar...

Trabzonpsor için son dakika gelişmesi... Bordo mavililerin, Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen Achraf Bencharki'yi kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, bu sezon Afrika Süper Kupası ve Mısır Süper Kupası'ndaki olağanüstü performansı sonrasında, başta dahil olmak üzere bir çok kulüp, oyuncuyu radarına aldı.


AYRILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

Achraf Bencharki'nin bu performansının ardından gelen transfer tekliflerini değerlendireceği ve takımından ayrılacağı düşünülüyordu. Ayrıca haberde, kulüp yetkililerinin oyuncuyu tutamayacağı görüşünde birleştiği aktarıldı.

Trabzonspor'un yabancıları Süper Lig'i solladı! haberin devamı

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