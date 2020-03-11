Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile oynadığı maçta 2 puan kaybeden bordo-mavililerin artık puan kaybına tahammülü yok. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig kıyasıya bir rekabete sahne olurken sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Trabzonspor mutlak galibiyet peşinde. Yıldız futbolcularıyla Süper Lig'de fark yaratmayı başaran, taraflı tarafsız herkesin beğenerek izlediği Trabzonspor'un, Yeni Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu Sörloth olacak. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 2 puan kaybederek büyük darbe alan fırtınada gözler, Yeni Malatyaspor deplasmanında...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sakıp, Robin Yalçın, Mina, Murat Yıldırım, Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

TRABZONSPOR'UN YENİ MALATYASPOR KADROSU

Trabzonspor için oldukça kritik olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasına götürülen kafilede şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Majıd Hosseını, Atakan Gündüz, Joao Pereıra, Serkan Asan,Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndıaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban

Ülkemizi sarsan Elazığ depremi sonrasında artçı depremlerin devam etmesi Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine sebep olmuştu. 27 Ocak'ta oynanması beklenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart saat 20.00'ye ertelendi. Karşılaşma Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanıyor.

27 Ocak'ta oynanması beklenen ancak deprem sebebiyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını canlı izlemek için birçok arama yapılıyor. Saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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