11 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

’de zirve yarışını sürdüren , deplasmanda ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta FK ile oynadığı maçta 2 puan kaybeden bordo-mavililerin artık puan kaybına tahammülü yok. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

kıyasıya bir rekabete sahne olurken sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan mutlak galibiyet peşinde. Yıldız futbolcularıyla Süper Lig'de fark yaratmayı başaran, taraflı tarafsız herkesin beğenerek izlediği Trabzonspor'un, karşısındaki en büyük kozu Sörloth olacak. Geçtiğimiz hafta FK karşısında 2 puan kaybederek büyük darbe alan fırtınada gözler, Yeni Malatyaspor deplasmanında...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sakıp, Robin Yalçın, Mina, , Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma,

Trabzonspor: Uğurcan, , , Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

TRABZONSPOR'UN YENİ MALATYASPOR KADROSU

Trabzonspor için oldukça kritik olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasına götürülen kafilede şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Majıd Hosseını, Atakan Gündüz, Joao Pereıra, Serkan Asan,Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndıaye, , Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, , Caleb Ekuban

Ülkemizi sarsan depremi sonrasında artçı depremlerin devam etmesi Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine sebep olmuştu. 27 Ocak'ta oynanması beklenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart saat 20.00'ye ertelendi. Karşılaşma Yeni Stadyumu'nda oynanıyor.

27 Ocak'ta oynanması beklenen ancak sebebiyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını canlı izlemek için birçok arama yapılıyor. Saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Malatya Stadyumu dezenfekte edildi haberin devamı

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