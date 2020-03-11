Ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Ne zaman oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig’de fırtına gibi esen Trabzonspor, liderliği ele geçirmek için oldukça kritik bir maça çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile yaptığı maçta 2 puan kaybeden Trabzonspor’un puan kaybına tahammülü yok. Liderlik yarışında Sivasspor, Galatasaray ve Başakşehir ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Trabzonspor için oldukça önemli olan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
Süper Lig kıyasıya bir rekabete sahne olurken sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Trabzonspor mutlak galibiyet peşinde. Yıldız futbolcularıyla Süper Lig'de fark yaratmayı başaran, taraflı tarafsız herkesin beğenerek izlediği Trabzonspor'un, Yeni Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu Sörloth olacak. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 2 puan kaybederek büyük darbe alan fırtınada gözler, Yeni Malatyaspor deplasmanında olacak.
TRABZONSPOR'UN YENİ MALATYASPOR KADROSU
Trabzonspor için oldukça kritik olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasına götürülen kafilede şu isimler yer alıyor. Trabzonspor'un kamp kadrosunda, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Majıd Hosseını, Atakan Gündüz, Joao Pereıra, Serkan Asan,Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndıaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban yer alıyor.
YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR ERTELENEN MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Ülkemizi sarsan Elazığ depremi sonrasında artçı depremlerin devam etmesi Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine sebep olmuştu. 27 Ocak'ta oynanması beklenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart saat 20:00'a ertelendi. Karşılaşma Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR CANLI HANGİ KANALDA?
27 Ocak'ta oynanması beklenen ancak deprem sebebiyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını canlı izlemek için birçok arama yapılıyor. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını bu akşam saat 20:00'da Bein Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Gaston Campi, Majid Hosseini, Filip Novak, Obi Mikel, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Robin, Mina, Sakıb, Acquah, Donald, Gökhan Töre, Chaaleli, Bifouma, Umut
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